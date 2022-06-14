Liverpool Darwin Nunez'i resmen açıkladı

14 Haziran 2022 Salı, 21:17

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kadrosunu Darwin Nunez ile güçlendirdi. Benfica, 25 milyon Euro bonuslarla birlikte yıldız futbolcunun 100 milyon Euro karşılığında Kırmızılar'a transfer olduğunu açıklamıştı.

İngiliz devi de yaptığı paylaşımla Nunez'i resmen duyurdu.

We’ve got some ñews that we think you might like… ????#DarwinDay pic.twitter.com/C70mBnzu4c — Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022

Uruguaylı futbolcu, 100 milyon avroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu. Bir önceki rekoru 2018 yılında 85 milyon avro bonservisle Southampton'dan alınan Hollandalı stoper Virgil van Dijk kırmıştı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyen Nunez, 34 gol attı.