Liverpool Darwin Nunez'i resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kadrosunu Darwin Nunez ile güçlendirdi. Benfica, 25 milyon Euro bonuslarla birlikte yıldız futbolcunun 100 milyon Euro karşılığında Kırmızılar'a transfer olduğunu açıklamıştı.

İngiliz devi de yaptığı paylaşımla Nunez'i resmen duyurdu.

We’ve got some ñews that we think you might like… ????#DarwinDay pic.twitter.com/C70mBnzu4c