Liverpool Darwin Nunez'i resmen açıkladı

Premier Lig ekibi Liverpool, Benfica'dan Darwin Nunez'i transfer ettiğini açıkladı. Kırmızılar'ın tarihine geçen transfer için İngiliz ekibi 100 milyon Euro ödedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 21:17
Liverpool Darwin Nunez'i resmen açıkladı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kadrosunu Darwin Nunez ile güçlendirdi. Benfica, 25 milyon Euro bonuslarla birlikte yıldız futbolcunun 100 milyon Euro karşılığında Kırmızılar'a transfer olduğunu açıklamıştı.

İngiliz devi de yaptığı paylaşımla Nunez'i resmen duyurdu.

Uruguaylı futbolcu, 100 milyon avroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu. Bir önceki rekoru 2018 yılında 85 milyon avro bonservisle Southampton'dan alınan Hollandalı stoper Virgil van Dijk kırmıştı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyen Nunez, 34 gol attı.


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