Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final maçında sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:24
Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LİVERPOOL - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Liverpool, bir önceki turda kendi evinde ağırladığı West Ham United'ı 5-1 mağlup etmişti.

Fulham ise Everton deplasmanından penaltılar sonucu 7-6'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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