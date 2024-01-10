Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final maçında sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LİVERPOOL - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Liverpool, bir önceki turda kendi evinde ağırladığı West Ham United'ı 5-1 mağlup etmişti.
Fulham ise Everton deplasmanından penaltılar sonucu 7-6'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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