Liverpool, Japon oyuncu Wataru Endo'yu transfer etti

Orta saha arayışlarını sürdüren Liverpool, Japon oyuncu Wataru Endo'yu transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 15:01
Liverpool, Japon oyuncu Wataru Endo'yu transfer etti
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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Stuttgart'da forma giyen Wataru Endo'yu renklerine bağladı. 

Liverpool 30 yaşındaki futbolcu için 19 milyon euro bonservis ödeyecek.

Japon orta saha İngiliz deviyle ise 4 yıllık sözleşme imzaladı. 

Wataru Endo geçen yıl takım kaptanlığını yaptığı Alman ekibiyle 40 maça çıktı ve 6 gol 5 asist kaydetti. Endo aynı zamanda Japonyo Milli Takımının da kaptanlığını yapıyor.


Wataru Endo liverpool transfer

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