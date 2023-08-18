Liverpool, Japon oyuncu Wataru Endo'yu transfer etti

Yayınlanma: 18.08.2023 - 15:01

Güncelleme: 18.08.2023 - 15:01

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Stuttgart'da forma giyen Wataru Endo'yu renklerine bağladı.

Liverpool 30 yaşındaki futbolcu için 19 milyon euro bonservis ödeyecek.

Japon orta saha İngiliz deviyle ise 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Wataru Endo geçen yıl takım kaptanlığını yaptığı Alman ekibiyle 40 maça çıktı ve 6 gol 5 asist kaydetti. Endo aynı zamanda Japonyo Milli Takımının da kaptanlığını yapıyor.