Liverpool, Japon oyuncu Wataru Endo'yu transfer etti
Orta saha arayışlarını sürdüren Liverpool, Japon oyuncu Wataru Endo'yu transfer ettiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Stuttgart'da forma giyen Wataru Endo'yu renklerine bağladı.
Liverpool 30 yaşındaki futbolcu için 19 milyon euro bonservis ödeyecek.
Japon orta saha İngiliz deviyle ise 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Wataru Endo geçen yıl takım kaptanlığını yaptığı Alman ekibiyle 40 maça çıktı ve 6 gol 5 asist kaydetti. Endo aynı zamanda Japonyo Milli Takımının da kaptanlığını yapıyor.
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