Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig karşılaşmasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:42
Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecanı sürüyor.

Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 18:45'te başlayacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Nottingham Forrest'ı 1-0 mağlup etmişti.

Manchester City ise sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etmişti.


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