Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig karşılaşmasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:45'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecanı sürüyor.
Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 18:45'te başlayacak.
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Nottingham Forrest'ı 1-0 mağlup etmişti.
Manchester City ise sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etmişti.
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