Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Premier Lig'de Alman Hoca Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Newcastle United'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.
Alman teknik direktör Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.
Saat 22:00'de başlayacak zorlu mücadele beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 9-0 mağlup etmişti.
Newcastle United ise deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton ile 1-1 berabere kalmıştı.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Saray'da istifa depremi
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- Kapatıyor!
- Görüştüğünü kabul etti
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'