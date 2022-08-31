Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Premier Lig'de Alman Hoca Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Newcastle United'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:59
Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.

Alman teknik direktör Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

Saat 22:00'de başlayacak zorlu mücadele beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 9-0 mağlup etmişti.

Newcastle United ise deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton ile 1-1 berabere kalmıştı.


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