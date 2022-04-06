Liverpool, Portekiz'de tur kapısını araladı: 1-3
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, Benfica'yı deplasmanda Ibrahima Konate, Sadio Mane ve Luis Diaz'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.
Premier Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Liverpool, Estádio da Luz'da Benfica'ya konuk oldu.
17. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Ibrahima Konate, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdirdi ve Liverpool'u 1-0 öne geçirdi. Sezon başında RB Leipzig'den transfer olan Konate, Liverpool formasıyla ilk golünü kaydetti.
İlk yarının son bölümüne 1-0'lık Liverpool üstünlüğüyle girilirken Trent Alexander-Arnold'ın pasında savunma arkasına sarkan Luis Diaz'ın pasında Sadio Mane, skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve devreye Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Benfica, 49. dakikada Darwin Nunez'le farkı bire indirdi ve skor 2-1'e geldi. Benfica'nın sağ kanattan gelişen atağında Konate'nin hatasını iyi değerlendiren Nunez, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Farkın bire inmesinin ardından Benfica, daha fazla pozisyon bulsa da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 84. dakikada Naby Keita'nın pasına hareketlenen Luis Diaz, kaleciyi geçerek topu boş ağlara gönderdi ve fark tekrar ikiye çıktı.
Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Liverpool, karşılaşmadan avantajla ayrılan taraf oldu.
Eşleşmenin rövanş maçı 13 Nisan Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.
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