4.11.2025 10:36:00
Cumhuriyet Spor
Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşılaşacak.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem István Kovács'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İspanyol hocanın görev vermesi halinde milli futbolcu Arda Güler, mücadelede forma giyebilecek.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #liverpool #uefa şampiyonlar ligi

