Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında bu akşam (28 Mayıs Cumartesi) saat TSİ 22.00'de Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Avrupa ve dünya futbolunun en prestijli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı bugün Stade de France'ta yaşanacak.
La Liga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Real Madrid ile İngiltere Premier Lig'de zirveyi son hafta Manchester City'ye kaptıran Liverpool'un kıyasıya mücadelesi sonucunda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanacak Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalini Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak, hem Exxen hem de TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek maçı Fatih Terim yorumlayacak.
İSPANYOLLAR 18, İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13’üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor.
Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.
MUHTEMEL 11'LER:
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Henderson (Thiago), Salah, Mane, Diaz
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema
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