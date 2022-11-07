Liverpool taraftarlarına şok: Fenway Sports Grup kulübü satışa çıkardı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 16:14

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da kulübün sahibi, teklifleri değerlendirebileceğini açıkladı.

Hisseleri Amerikan merkezli Fenway Sports Group'a ait Liverpol için şirket, "Bir süredir Liverpool'a hissedar olmak isteyenlerden teklifler alıyoruz. Doğru koşullarda, Liverpool'un menfaatleri için yeni hissedarlarla işbirliği yapmayı düşünebiliriz. Kulübün saha içinde ve dışında başarısı ise esas önceliğimiz" açıklamasını yaptı.

FSG, 2010 yılında Liverpool'u satın almıştı. İngiliz devi bu yönetimle, Jürgen Klopp'u takımın başına getirdi ve 30 yıl aradan sonra lig şampiyonluğu yaşadı.

İkonik Anfield Stadı'nın genişletme çalışmaları da sürüyor. Şirket geçen yıl hisselerinin yüzde 11'ini 750 milyon dolara satmıştı.

FSG, Amerikan beyazbol takımı Boston Red Sox'ın da çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyor.