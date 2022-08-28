Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop: 'Saygısızlık olur diye duramazdık'
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, 9-0 kazandıkları Bournemouth karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kloop, "Güzel goller attık. Skor geldikçe rakibin savunması dağıldı ve gol atmaya devam ettik" dedi.
Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Bournemouth'u 9-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Klopp yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir tepki gösterdik maçta. Oyuncularıma kendiniz olun, en iyi sizi ortaya koyun dedim" ifadelerini kullandı.
"GOL ATMAKTAN VAZGEÇEMEZDİK"
Saygızlık olur diye gol atmaktan vazgeçemeyeceklerini söyleyen Alman çalıştırıcı, "Güzel goller attık. Skor geldikçe rakibin savunması dağıldı ve gol atmaya devam ettik. Bournemouth küçük düşmesin diye gol atmaktan vazgeçemezdik" dedi.
Bir sonraki maça odaklandıklarını söyleyen Klopp, "Gerginliği azaltmak ve futbol oynamak önemlidir. çarşamba günü Newcastle'a karşı işler biraz daha farklı olacak. Harika hava ve fantastik futbolun bir kombinasyonunu elde ettik. Üzerine koyup ilerlememiz gerekiyor. Bizim için gerçekten güzel bir gün" diyerek sözlerini noktaladı.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Gülşen'in cezaevinde ilk talebi belli oldu
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- 'Çılgın Proje'nin planları devre dışı!
- 'Yemezler demokrat tavırları'
- Kadını baba tuttu, oğlu bıçakladı
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Gülşen'i hedef haline getirdi, 'buhar olup uçtu'
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi