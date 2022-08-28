Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop: 'Saygısızlık olur diye duramazdık'

28 Ağustos 2022 Pazar, 00:00

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Bournemouth'u 9-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Klopp yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir tepki gösterdik maçta. Oyuncularıma kendiniz olun, en iyi sizi ortaya koyun dedim" ifadelerini kullandı.

"GOL ATMAKTAN VAZGEÇEMEZDİK"

Saygızlık olur diye gol atmaktan vazgeçemeyeceklerini söyleyen Alman çalıştırıcı, "Güzel goller attık. Skor geldikçe rakibin savunması dağıldı ve gol atmaya devam ettik. Bournemouth küçük düşmesin diye gol atmaktan vazgeçemezdik" dedi.

Bir sonraki maça odaklandıklarını söyleyen Klopp, "Gerginliği azaltmak ve futbol oynamak önemlidir. çarşamba günü Newcastle'a karşı işler biraz daha farklı olacak. Harika hava ve fantastik futbolun bir kombinasyonunu elde ettik. Üzerine koyup ilerlememiz gerekiyor. Bizim için gerçekten güzel bir gün" diyerek sözlerini noktaladı.