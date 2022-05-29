Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp: 'Seneye İstanbul'da olacağız'
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, Real Madrid'e kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finalinin ardından konuştu. Alman teknik direktör, "Finale tekrar yükseleceğiz. Elimizde olağanüstü bir kadro var ve bu kez şampiyon olmak için mücadele edeceğiz" dedi.
Liverpool menajeri Jürgen Klopp, 1-0 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.
Alınan mağlubiyetin ardından 2023 yılında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini işaret eden Alman teknik direktör, "Gelecek yıl final nerede? İstanbul'da! Liverpool taraftarlarına sesleniyorum. Otel rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın. Orada olacağız!" dedi.
Klopp karşılaşmaya ilişkin, "Soyunma odasında oyuncularım üzgün. İyi bir sezon finali olmadı. Herkes kendini kötü hissediyor" ifadelerini kullandı.
"FİNALDE KAYBETMEK KÖTÜ DEĞİL"
Her şeye rağmen finale çıkmalarına olumlu bakmak zorunda olduklarını belirten Alman teknik direktör, "İsviçre'de Sevilla'ya kaybettiğimiz UEFA Avrupa Ligi finali sonrasında da söylemiştim. Kiev'deki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra da söyledim. Finallere yükselmek ama kaybetmek kötü değildir. Pozitif bakmak gerekiyor" diye konuştu.
Ellerinde çok güçlü bir kadro olduğunun altını çizen Klopp, "İstediğimiz başarıyı elde edemedik ama yine de başarısız sayılmayız. Finale tekrar yükseleceğiz. Elimizde olağanüstü bir kadro var ve bu kez şampiyon olmak için mücadele edeceğiz" diyerek açıklamalarını noktaladı.
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