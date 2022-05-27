Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp: 'Tarih, Real Madrid favori diyor'

27 Mayıs 2022 Cuma, 22:48

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşacak Liverpool'da Jürgen Klopp, basın toplantısı düzenledi.

"Kazanırsak nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Şu an sadece maça hazırlanmayı düşünüyorum" ifadelerini kullanan Alman teknik direktör, 2018'deki finali kaybetmeleri ve intikam düşüncesi ile ilgili gelen soruya ise, "Real Madrid'le bir önceki finalimiz Salah için önemli bir şey, bunun farkındayım. Sakatlandı ve motivasyonunu anlayabiliyorum. Bu maç için bizim tek motivasyonumuz intikam değil. O maçta bazı şeyler olmuştu. Kalecimizin hatası, Salah'ın sakatlığı, diğer futbolcular... Tarih, bu maçta Real Madrid'in favori olduğunu söylüyor, bu benim umurumda değil. Eğer kendi seviyemizde oynarsak, rekabet edebiliriz" diye konuştu.

Sahanın durumu sorulan başarılı teknik direktör, "Top çok iyi gidiyor. Çizgileri görebiliyorsunuz, saha problem değil. Saha yeni ama bizi etkilemiyor. Biz her sahada oynayabiliriz. Her iki takım da çok teknik ama biz sahada mümkün olan en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

"UKRAYNA HALKI İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Sadio Mane'nin Bayern Münih'e transfer olacağı yönünde çıkan haberler sorulan Klopp, "Çıkan haberler için söyleyecek bir şeyim yok. Mane, şu an finale odaklandı. Gelecek sezon hangi takımda oynarsa oynasın, harika bir oyuncu olmaya devam edecektir" sözlerini kullandı.

Klopp, son olarak, "Binlerce nedenden dolayı burada olduğum için mutluyum. Savaş devam ediyor. Ukrayna halkı için oynayacağız" açıklamasını yaptı.

Liverpool ile Real Madrid, 28 Mayıs Cumartesi TSİ 22:00'de Paris'teki Stade de France'da karşı karşıya gelecek.