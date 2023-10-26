Liverpool - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Fransız ekip Toulouse'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Carles Martinez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LİVERPOOL - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Liverpool, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'ı 2-0 mağlup etmişti.
Toulouse ise kendi sahasında konuk ettiği LASK Linz'i 1-0 yenmişti.
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