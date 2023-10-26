Liverpool - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:07

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:07

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Carles Martinez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LİVERPOOL - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?



Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Liverpool, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'ı 2-0 mağlup etmişti.

Toulouse ise kendi sahasında konuk ettiği LASK Linz'i 1-0 yenmişti.