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Liverpool - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Fransız ekip Toulouse'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:07
Liverpool - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Carles Martinez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LİVERPOOL - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Liverpool, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'ı 2-0 mağlup etmişti.

Toulouse ise kendi sahasında konuk ettiği LASK Linz'i 1-0 yenmişti.


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