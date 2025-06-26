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Liverpool yeni transferini resmen açıkladı!

Liverpool yeni transferini resmen açıkladı!

26.06.2025 16:03:00
Güncellenme:
AA
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Liverpool yeni transferini resmen açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 21 yaşındaki Macar futbolcu Milos Kerkez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bournemouth'tan 21 yaşındaki Macar sol bek Milos Kerkez'i renklerine bağladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Macar futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.


38 MAÇTA FORMA GİYDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerkez, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri, İngiltere'nin en büyük kulübü için oynamak benim için gerçek bir onur, bir ayrıcalık. Çok mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Bournemouth formasıyla Premier Lig'de 38 maça çıkan Kerkez, 2 gol attı.

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