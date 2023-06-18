Liverpool'a 180 milyonluk darbe

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından Liverpool 180 milyon euro'luk bir geliri kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 22:36
Liverpool'a 180 milyonluk darbe
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Manchester City bu sezon Federasyon Kupası, Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak "üçleme" yapan üçüncü kulüp olmayı başardı.

Daha önce bu başarıyı Manchester United ve Liverpool gerçekleştirebilmişti.

CİTY'NİN GALİBYETİ LİVERPOOL'A YARAMADI

Sporx'in Daily Mirror'a dayandırdığı habere göre, 2025'te düzenlenecek Külüpler Dünya Kupası'na Liverpool'un katılamayacağı söylendi. Her ligden ikişer takım alınacağını ve bu seçimlerin son 4 senede ki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu'nun etkili olacağı iddia edildi.

Manchester City'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından 2021 sezonunda da Chelsea'nin kazanmasıyla Liverpool'a slot kalmadı. Liverpool'un slotu tekrardan kazanması için bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanması gerekiyordu ama Liverpool Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı.

180 MİLYON'LUK KAYIP

2025'te düzenlenecek Külüpler Dünya Kupası'na katılan takımların kazanacakları net ücretin 180 milyon euro olduğu iddia edildi ve Liverpool bu parayı Manchester City'nin zaferiyle kaybetti.


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