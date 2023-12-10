Lorient - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 15. haftasında deplasmanda Lorient ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, deplasmanda Regis Le Bris'nin ekibi Lorient ile karşı karşıya gelecek.
LORİENT - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Yves Allainmat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
LORİENT - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Eric Wattellier'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lyon'u 3-0 mağlup etmişti.
Lorient ise Toulouse deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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