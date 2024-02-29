Los Angeles derbisinde kazanan Lakers!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 116-112 yendi.

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Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:15
Los Angeles derbisinde kazanan Lakers!
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Son çeyrekte 21 sayı geriden gelen Lakers, Los Angeles derbisini 6 sayı farkla kazanarak bu sezon 32. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta LeBron James 34 sayı, 6 ribaunt, 8 asist, Anthony Davis 20 sayı, 12 ribaunt, D'Angelo Russell 18, Rui Hachimura 17 sayıyla oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, James Harden 23 sayı, 3 ribaunt, 9 asist, Terance Mann 16 sayı, 6 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

ONURALP BİTİM, NBA'DEKİ İLK SAYILARINI ATTI

Milli basketbolcu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls, uzatmaya giden maçta Cleveland Cavaliers'ı 132-123 mağlup etti.

Cavaliers karşısında 27 dakika süre alan Onuralp Bitim, 10 sayı, 6 ribauntla NBA kariyerindeki ilk sayılarını attı.

Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan 35 sayı, 10 ribaunt, Nikola Vucevic 24 sayı, 13 ribaunt, Andre Drummond 17 sayı, 26 ribauntla "double double" yaptı. Ayo Dosunmu 21 sayı kaydetti.

Konuk takımda ise Evan Mobley 25 sayı, 13 ribaunt, Caris LeVert 14 sayı, 15 asist, Darius Garland 23, Donovan Mitchell 19 sayıyla oynadı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 123-114

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 125-136

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 132-123 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 110-101

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 117-96

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 112-116


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