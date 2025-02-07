Luca Pellegrini kimdir? Luca Pellegrini istatistikleri nasıl? Luca Pellegrini Beşiktaş'a mı geliyor?
Sol bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların Lazio forması giyen Luca Pellegrini’yi gündemine aldığı iddia edildi. Peki, Luca Pellegrini kimdir? Luca Pellegrini istatistikleri nasıl? Luca Pellegrini Beşiktaş'a mı geliyor?
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah Beyazlılar bonservisi Juventus'ta olan ancak Lazio'da kiralık olarak forma giyen Luca Pellegrini'yi gündemine aldı. Peki, Luca Pellegrini kimdir? Luca Pellegrini istatistikleri nasıl? Luca Pellegrini Beşiktaş'a mı geliyor?
LUCA PELLEGRINI KİMDİR?
Luca Pellegrini, 7 Mart 1999 yılında İtalya’da dünyaya geldi. Sol bek olarak görev yapan oyuncu alternatif olarak orta sahanın sağ bölümünde de oynayabiliyor. En yüksek piyasa değerine 2019 yılında 15 milyon euro ile ulaşan İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.
LUCA PELLEGRINI'NIN KARİYERİ
Kariyerine Roma altyapısında başlayan oyuncu 2018-2019 sezonunda Cagliari formasıyla gösterdiği performansın ardından büyük takımların dikkatini çekti. Bir sonraki sezon 22.8 milyon euro bedelle Juventus’a transfer oldu.
LUCA PELLEGRINI İSTATİSTİKLERİ NASIL?
Lazio kariyerinde toplam 55 karşılaşmada forma giyen Pellegrini 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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