Andreas Schjelderup kimdir? Beşiktaş'ın istediği Andreas Schjelderup kaç yaşında, nereli? Andreas Schjelderup hangi pozisyonda oynuyor?
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in istediği Andreas Schjelderup için siyah-beyazlılara olumsuz yanıt geldi. Peki, Andreas Schjelderup kimdir? Beşiktaş'ın istediği Andreas Schjelderup kaç yaşında, nereli? Andreas Schjelderup hangi pozisyonda oynuyor?
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda görmek istediği Andreas Schjelderup için Benfica Kulübü kararını verdi. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, oyuncusunu takımda tutma kararı aldı. Peki, Andreas Schjelderup kimdir? Beşiktaş'ın istediği Andreas Schjelderup kaç yaşında, nereli? Andreas Schjelderup hangi pozisyonda oynuyor?
ANDREAS SCHJELDERUP KİMDİR?
Andreas Rædergård Schjelderup, 1 Haziran 2004 yılında Bodo'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Bodo/Glimt takımında başlayan genç oyuncu gösterdiği çıkışla Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu.
ANDREAS SCHJELDERUP HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?
Ole Gunnar Solskjaer'in özellikle takımda görmek istediği Andreas Schjelderup, sol kanat pozisyonunda forma giymektedir.
ANDREAS SCHJELDERUP'UN MİLLİ KARİYERİ
Andreas Schjelderup, Norveç Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giymiş ancak henüz A Milli Takımda kendine yer bulamamıştır.
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