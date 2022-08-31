Lucas Moura kimdir, kaç yaşında? Lucas Moura hangi takımlarda oynadı?

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:01

Lucas Moura 13 Ağustos 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Futbola, 1999 yılında Juventus alt yapısında başladı. 2002 yılında Corinthians forması giymeye başladı. 2005-2010 yılları arasında São Paulo'da oynadı. 2013 tarihinde 4,5 yıllığına 40 milyon euro bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain takımına transfer oldu. 2018 yılında Tottenham Hotspur forması giymeye başladı.



LUCAS MOURA'NIN MİLLİ TAKIM KARİYERİ



Lucas ayrıca Brezilya millî futbol takımının formasını giymektedir. Millî formayı 35 kez terletmiş, 4 gol atmıştır.













