Lucas Moura kimdir, kaç yaşında? Lucas Moura hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray ile adı anılan Lucas Moura kimdir? Lucas Moura hangi takımlarda oynadı?
Lucas Moura 13 Ağustos 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Futbola, 1999 yılında Juventus alt yapısında başladı. 2002 yılında Corinthians forması giymeye başladı. 2005-2010 yılları arasında São Paulo'da oynadı. 2013 tarihinde 4,5 yıllığına 40 milyon euro bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain takımına transfer oldu. 2018 yılında Tottenham Hotspur forması giymeye başladı.
LUCAS MOURA'NIN MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Lucas ayrıca Brezilya millî futbol takımının formasını giymektedir. Millî formayı 35 kez terletmiş, 4 gol atmıştır.
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