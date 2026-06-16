Lucas Torreira'dan dikkat çeken veda paylaşımı: 'Seni çok özleyeceğim dostum'

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Torreira, sosyal medya hesabından şoförü Eray Saylan ile havalimanında çekilen bir videosunu paylaşarak duygusal ifadeler kullandı.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM DOSTUM"

30 yaşındaki futbolcu paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var."

PERFORMANSI

Torreira, Galatasaray'da 175 maça çıkarken 11 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Bu süreçte 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.