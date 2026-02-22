Lucas Torreira'dan paylaşım: 'Sizi tanımlayan şey nasıl ayağa kalktığınızdır'

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Uruguaylı futbolcu, paylaşımında, "Yenilgi, başarıya giden yolun bir parçasıdır. Sizi tanımlayan şey bir aksilik değil, nasıl ayağa kalktığınızdır. Sarsılmaz desteğiniz için teşekkürler! İstediğimiz sonucu elde edemediğimizi biliyoruz, ancak tutkunuz ve cesaretlendirmeniz bize devam etme gücü veriyor. Daha güçlü döneceğiz!" ifadelerini kullandı.

Torreira'nın bu paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan Lucas Torreira, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.