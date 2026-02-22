Samsunspor'un Süper Lig'deki hasreti 3 maça çıktı!

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI
Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ilk maçta 1 puan aldı. Karadeniz ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 13, Samsunspor 31 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.