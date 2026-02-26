Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lucas Torreira'dan son 16 turu mesajı: 'En iyi gecemiz olmadığını biliyoruz'

26.02.2026 21:23:00
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleştiği Juventus'u eleyen Galatasaray'da Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus maçının ardından taraftarlara umut dolu mesajlar verdi.

Sahadaki oyunun beklentilerin altında kaldığını kabul eden Uruguaylı yıldız, "Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi gecemiz olmadığını biliyoruz, ancak bu harika takımın sıkı çalışma ve disiplinle birlikte neler başardığını unutamayız" dedi.

"BİRLİKTE HAYAL KURMAYA DEVAM"

Beklentilerin altında kalan performansa rağmen hedeflerinden sapmadıklarını belirten Torreira, "Bugün Galatasaray'ı bu büyük turnuvada ilk 16 takım arasına yerleştirdik. Birlikte hayal kurmaya devam edelim. Güçlü bir etki yaratmaya devam etmek istiyoruz" sözleriyle paylaşımını bitirdi.

