Lucas Torreira'ya Uruguay'dan kötü haber
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Uruguay'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosuna yer bulamadı.
Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Galatasaraylı Lucas Torreira'yı milli takım kadrosuna çağırmadı.
Uruguay'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı ilk iki maçın kadrosu açıklandı.
YILDIZ İSİMLER KADRODA YOK
Fernando Muslera, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Gana maçının ardından çıkan olaylar sebebiyle 4 maçlık cezaya çarptırıldığı için kadroda yer almadı. Golcü futbolcu Edinson Cavani de aynı sebepten 1 maç ceza almıştı.
Lucas Torreira'nın yanı sıra tecrübeli futbolcu Luis Suarez de kadroda yer bulamadı.
Trabzonspor'un, Cadiz'e kiraladığı Maxi Gomez ise kadroda kendisine yer buldu.
Uruguay Milli Takımı kadrosu şu şekilde:
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