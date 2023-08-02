Yayınlanma: 02.08.2023 - 15:20

Güncelleme: 02.08.2023 - 15:20

Arjantin temsilcisi Argentinos Juniors takımının, Brezilya ekibi Fluminense'yi ağırladığı Libertadores Kupası son 16 turu ilk maçında Marcelo, Luciano Sanchez'in ayağına bastı ve ayağın kırdı. Luciano Sanchez'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Luciano Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayağı kırılan Luciano Sanchez'in sağlık durumu nasıl? Luciano Sanchez hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

LUCİANO SANCHEZ KİMDİR?

Luciano Sanchez, 25 Ocak 1994 yılında Arjantin'in Guaymallen şehrinde doğdu. 1,69 boyunca olan Luciano Sanchez defans ve sağ bek olarak futbol oynamaktadır.

Luciano Sanchez, ilk kez 2015 yılında Independiente Rivadavia takımında profesyonel olarak forma giydi.

Argentinos Juniors takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katıldı. Luciano Sanchez'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir..



1 Ağustos 2023'te Copa Libertadores'te son 16 turunda Fluminense'ye karşı oynanan bir maç sırasında Marcelo Vieira yanlışlıkla Luciano Sanchez'in sol bacağına bastı ve ayağının kırılmasına sebep oldu.

Çalım atmak isterken bir anda Luciano Sanchez'in bacağına basan Marcelo, deneyimli oyuncunun bacağını kırdı.

Pozisyonun ardından oyun hemen dururken sağlık ekipleri sahaya girdi ve Sanchez'e müdahale etti.

Marcelo sert hareketi sonrası kırmızı kart görürken, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Maçına ardından bir paylaşım yapan Marcelo, "Bugün maçta çok zor bir durumu yaşamak zorunda kaldım. Bir meslektaşımı yanlışlıkla sakatladım. Sana en kısa sürede sağlık diliyorum. Geçmiş olsun Luciano Sanchez." ifadelerini kullandı.

LUCİANO SANCHEZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2015–2021 Independiente Rivadavia

2022– Argentinos Juniors