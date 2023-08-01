Zhanna Samsonova kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Zhanna Samsonova neden öldü, hastalığı neydi?

Yayınlanma: 01.08.2023 - 15:04

Güncelleme: 01.08.2023 - 15:04

Vegan beslenme destekçisi olan Rusya vatandaşı Zhanna Samsonova, yaşamını yitirdi. Peki, Zhanna Samsonova kimdir, kaç yaşındaydı? Zhanna Samsonova neden öldü, hastalığı neydi? Vegan beslenme zararlı mı? İşte ayrıntılar...

New York Post gazetesinin haberine göre, Zhanna Samsonova'nın yakınları tarafından yapılan açıklamada, vegan beslenme destekçisi Zhanna Samsonova'nın 21 Temmuz'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

ZHANNA SAMSONOVA NEDEN ÖLDÜ?

Yerel basına göre, sosyal medya mecralarında vegan beslenmeyi teşvik ederek milyonlarca izleyiciye ulaşan Zhanna D'Art olarak da tanınan sosyal medya fenomeni, Güneydoğu Asya turu sırasında tedavi gördüğü hastanede "açlıktan" hayatını kaybetti.

Bir arkadaşı basına verdiği demeçte, Samsonova'nın Sri Lanka gezisindeyken oldukça bitkin göründüğünü, tedavi görmesi için evine gönderildiğini ancak kendisinin tekrar geldiğini söyledi.

Arkadaşı, "Onun üst katında oturuyordum ve her gün sabahları onun cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Onu tedavi olmaya ikna ettim ama başaramadı." ifadesini kullandı.

Samsonova'nın annesi ise kızının ölümünü "kolera benzeri bir enfeksiyon"la ilişkilendirse de otopsi raporunun henüz açıklanmadığı kaydediliyor.