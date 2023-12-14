Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.12.2023 - 07:27

Güncelleme: 14.12.2023 - 07:27

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, D Grubu'nda perşembe günü(bugün) İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te Letzigrund Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Grubun ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Beşiktaş'ın grupta galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, son sırada yer alıyor.

Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetinin yanı sıra tek galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Lugano ise 3. basamakta bulunuyor.

EKSİK ÇOK

Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley, Umut Meraş, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Ante Rebic, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Necip Uysal'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Tedavisi devam eden oyuncuların yanı sıra kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Vincent Aboubakar da Lugano mücadelesinde forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Lugano: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdara, Belhaj, Sabbatini, Steffen, Bislimi, Cimignani, Celar.

Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Aytuğ, Tayfur, Salih, Hadziahmetovic, Cenk, Chamberlain, Zaynutdinov, Muleka.9 golün 6'sını ise son maçta kalesinde gördü.

İLK MAÇ TAŞLARI YERİNDEN OYNATTI

İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk mücadele Beşiktaş'ta bir dönemin sonunu getirdi.

Siyah-beyazlıların, 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetmesi sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi yönetimine büyük protestolarda bulundu. Maçın sona ermesinin ardından bir grup taraftar stadı terk etmeyerek yönetimin istifasını istedi.

Teknik direktör Şenol Güneş maçın ardından görevinden ayrılırken, Ahmet Nur Çebi yönetimi de olağanüstü kongre kararı aldı.

Olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Hasan Arat, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı oldu.

AVRUPA'DA 242. MAÇ

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 241 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 365 gol gördü.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 4.MAÇ

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 4. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş, bu sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir başka İsviçre ekibi Lugano'nun rakibi oldu. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'daki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen Valentin Rosier'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017 sezonunda ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

Siyah-beyazlı ekip iç sahada ise iki kez farklı mağlubiyetlerle sahadan ayrılmak zorunda kaldı. 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde Beşiktaş, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e İzmir'de 5-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bu sezon da Tüpraş Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge'e aynı skorla yenilerek 36 yıl sonra evinde ağır bir mağlubiyet yaşadı.

EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 13 kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar takip ediyor. Hafta içinde kadro dışı bırakılan Kamerunlu santrfor, karşılaşmada forma giyemeyeceği için bu rekoru kırma şansını kullanamayacak.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun ile siyah-beyazlıların eski oyuncuları Ricardo Quaresma ve Bobo'nun da 12'şer golü bulunuyor.