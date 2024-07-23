Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 23.07.2024 - 00:13

Güncelleme: 23.07.2024 - 00:13

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından izlenebilecek.

Geçen sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.

Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lugano: Saipi, Brault-Guillard, Mai, El Wafi, Valenzula, Belhaj Mahmoud, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko

MOURİNHO'NUN İLK MAÇI

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

UEFA KADROSU AÇIKLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu.

Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

2 EKSİK

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA listesine daha önce dahil edilen yeni transfer Allan Saint-Maximin ile kaleci İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı.

Teknik direktör Jose Mourinho, kamp kadrosuna kaleci Doğukan Demir ile genç oyuncular Yiğit Efe Demir ile Yusuf Akçiçek'i aldı.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Cenk Tosun, Ryan Kent, Oğuz Aydın.

271. MAÇ

İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

ELEMELERDEKİ 35. MAÇI

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 35. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 34 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 48 gol atarken, kalesinde 39 gole engel olamadı.