Luka Jovic için Süper Lig itirafı: '2 büyük kulüp ilgileniyor'

Yayınlanma: 08.04.2025 - 20:13

Güncelleme: 08.04.2025 - 20:18

Milan forması giyen Luka Jovic için önemli bir transfer itirafı geldi.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

Sırp futbolcunun babası, Beşiktaş ve Trabzonspor'un oğluyla ilgilendiğini söyledi. Baba Jovic, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ve Trabzonspor, Jovic ile ilgileniyor ama Milan'da kalması daha iyi olur. Kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman Milan'da kalmak mümkün olmayabilir" sözlerini sarf etti.

Jovic'in babası ayrıca oğluyla Beşiktaş ve Trabzonspor dışında İtalya'dan da Monza'nın ilgilendiğini söyledi.

9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Milan'da bu sezon 9 maçta süre bulan Jovic, 2 kez fileleri havalandırdı.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösterilen Jovic'in Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.