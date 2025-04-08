Beşiktaş yine kayıp

08 Nisan 2025 Salı

Beşiktaşlı futbolcu olunca ne kadar da kolay kart gösteriliyor. Siyah-Beyazlılar 44’te yine 10 kişi. Üstelik 1-0 gerideyken. Tamam Beşiktaş moralsiz, tamam futbolcuların vücutları orada ama ayakları gitmiyor. Tamam Beşiktaş takımı çok kırılgan. Ama tüm bunlar hakemlerin Beşiktaş aleyhine verdikleri tartışmalı ya da ağır kararların gerekçesi olamaz. Kasımpaşalılar ise çok rahat ve topu aldıklarında dikine hızlı akıyorlar. Ama top Beşiktaşlılara geçince yavaşlıyor. Yine de son yarım saatte gol için çabalarını artırıyorlar. Ancak çabalamak yetmiyor. Nihayet 90’da kazandığı penaltı imdadına yetişiyor Kartal’ın. Ve 1 puana seviniyor.