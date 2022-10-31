Lukaku'dan kötü haber! Batshuayi'ye gün doğdu...
İtalya devi Inter'de Romelu Lukaku krizi yaşanıyor. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Lukaku'nun sakatlığının nüksettiği açıklandı.
Inter’in Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku'dan Dünya Kupası’na kısa süre kala kötü haber geldi.
Chelsea’nin Inter’e kiralık olarak gönderdiği Lukaku, geçen hafta Şampiyonlar Ligi’nde Viktoria Plzen’e karşı oynadıkları maçta 2 ay sonra sahalara döndü. Hafta sonu Sampdoria maçında 29 dakika sahada kalan ve yavaş yavaş form tutmayı hedefleyen Lukaku’nun sakatlığı nüksetti.
Inter’den yapılan açıklamada, “Lukaku bu sabah bazı testlerden geçti. Belçikalı futbolcunun sol hamstringinde miyotendinöz bir zorlanma yaşandığı ortaya çıktı. Durumu birkaç güç içinde yeniden değerlendirilecek” denildi.
BATSHUAYI FORMAYI KAPABİLİR
Dünya Kupası’nda F Grubu’nda yer alan Belçika, ilk maçını 27 Kasım’da Kanada’ya karşı oynayacak. Ardından Fas ve Hırvatistan ile mücadele edecek.
Lukaku’nun yokluğunda, Fenerbahçe’nin golcüsü Michy Batshuayi’nin Belçika Milli Takımı için önemi daha da artmış oldu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 11 maçta 8 gol atan ve 51 dakikada bir ağları sarsan Batshuayi, şu anda Belçika Milli Takımı’nın hücum hattında as oyuncu konumunda.
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