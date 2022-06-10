Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz: Maçın favorisi Türkiye... Ne olacağını sahada göreceğiz
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın Lüksemburg'a konuk olacak. Açıklamalarda bulunan Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz, "Türkiye'ye saygı duyuyoruz. Biz de iyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz. Yarın güzel bir maç olacak" dedi.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Takım'ı konuk edecek Lüksemburg Milli Takımı'nın teknik direktörü Luc Holtz, Türkiye'nin gücünü bildiklerini ancak kendilerine de güvendiklerini söyledi.
Holtz, karşılaşmanın oynanacağı Lüksemburg Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın orta saha oyuncularından Danel Sinani ile katıldı.
Türk Milli Takımı'nın çok güçlü bir ekip olduğunu belirten Holtz, "Türkiye son maçlarında çok iyi oynadı. Çok güçlü bir takım, çok kaliteli oyunculara sahipler. İki maçta 10 gol attılar, bu da güçlerini gösteriyor. Türkiye'ye saygı duyuyoruz. Biz de iyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz. Yarın güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.
İki takımın da 6 puanı olduğunu hatırlatan Holtz, "Maçı favorisi Türkiye görülüyor ama biz de elimizden geleni yapacağız. Ne olacağını sahada göreceğiz. Liderlik gibi konuları şimdilik düşünmüyoruz. Biz maç maç bakıyoruz" şeklinde konuştu.
Lüksemburg'un orta saha oyuncularından Sinani de Türkiye'nin gücünü bildiklerini ve ellerinden gelen mücadeleyi sahaya koyacaklarını söyledi.
Sinani, iki takımın da 6 puanı bulunduğunun altını çizerek, "İki takım da ilk iki maçını kazandı. Türkiye bu maçlarda 10 gol atarak gücünü gösterdi. Biz de iki maçımızı iyi mücadele ederek kazandık. Yine iyi mücadele ederek puan ya da puanlar almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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