Lyon Başkanı Textor'dan Süper Lig ekiplerine flaş tepki: 'Aşağılayıcı teklifler aldık'
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Başkanı John Textor, Türkiye'den gelen tekliflerle ilgili dikkat çeken sözler kullandı.
Lyon Başkanı John Textor, verdiği röportajda Türkiye'den aldıkları teklifler için dikkat çeken açıklamalara imza attı.
'EN İYİ OYUNCULARIM İÇİN...'
Textor, "Her yerde, tüm futbolcuların satılık olduğunu okuyorum. Türkiye'den en iyi oyuncularım için aşağılayıcı tekliflerle benimle iletişime geçen kulüpler var çünkü çaresiz olduğumuzu düşünüyorlar. Onlara defolup gitmelerini söyledik. Tüm bunlar durumun böyle olmadığını söylemek için. Takımımın tamamı satılık değil" ifadelerini kullandı.
'TÜM OYUNCULAR SATILIK DEĞİL'
Textor, Rayan Cherki ve Malick Fofana'nın gelecekleri için gelen soruya, "Cherki iki ya da üç yıldır ayrılmak istiyordu. Bunun durumumuz (Lyon'un mali sorunlar nedeniyle küme düşme ihtimali) ile bir ilgisi yok. Geçen sene de PSG'ye gitmek istiyordu ve bana mesaj göndererek, "PSG'ye gitmeyi çok istiyorum" demişti. Fofana'ya gelince, onun için kimse beni aramadı. Ben de kimseyi aramadım. Söylediğim gibi, tüm oyuncular satılık değil" ifadelerini kullandı.
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