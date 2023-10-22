Lyon - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında kendi sahasında Clermont ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 14:44
Lyon - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fabio Grosso yönetimindeki Olympique Lyon, kendi sahasında Pascal Gastien'in ekibi Clermont ile karşı karşıya gelecek.

LYON - CLERMONT MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

LYON - CLERMONT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Lyon, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lorient ile 3-3 berabere kalmıştı.

Clermont ise Montpellier deplasmanından 4-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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