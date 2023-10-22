Lyon - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında kendi sahasında Clermont ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Fabio Grosso yönetimindeki Olympique Lyon, kendi sahasında Pascal Gastien'in ekibi Clermont ile karşı karşıya gelecek.
LYON - CLERMONT MAÇI SAAT KAÇTA?
Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
LYON - CLERMONT MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Lyon, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lorient ile 3-3 berabere kalmıştı.
Clermont ise Montpellier deplasmanından 4-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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