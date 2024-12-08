Lyon, deplasmanda Angers'i rahat geçti
Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Lyon, deplasmanda Angers'i 3-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Lyon, Angers'e konuk oldu.Raymond Kopa Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip 3-0 kazandı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 26'da Tagliafico, 55'te Cherki ile 88'de Mikautadze kaydetti.
ZAHA SONRADAN DAHİL OLDU
Lyon'da Wilfried Zaha, mücadeleye 89. dakikada dahil oldu.
Lyon, bu galibiyetin ardından puanını 25 yaptı. Angers, 13 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lyon, PSG deplasmanına gidecek. Angers, Rennes'e konuk olacak.
Etiketler: #Angers #lyon #wilfried zaha
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