Lyon, deplasmanda Angers'i rahat geçti

Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Lyon, deplasmanda Angers'i 3-0 mağlup etti.

Lyon, deplasmanda Angers'i rahat geçti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 09:34

Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Lyon, Angers'e konuk oldu.Raymond Kopa Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip 3-0 kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 26'da Tagliafico, 55'te Cherki ile 88'de Mikautadze kaydetti.

ZAHA SONRADAN DAHİL OLDU

Lyon'da Wilfried Zaha, mücadeleye 89. dakikada dahil oldu.

Lyon, bu galibiyetin ardından puanını 25 yaptı. Angers, 13 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lyon, PSG deplasmanına gidecek. Angers, Rennes'e konuk olacak.


Etiketler: #Angers #lyon #wilfried zaha

İlgili Haberler

Lyon'dan Wilfried Zaha kararı: Galatasaray'a dönebilir!

Lyon'dan Wilfried Zaha kararı: Galatasaray'a dönebilir!
Zahavi, Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti: 'Aptal terör destekçisi'

Zahavi, Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti: 'Aptal terör destekçisi'
Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım: 'Her eylem bir tepki doğurur'

Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım: 'Her eylem bir tepki doğurur'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler