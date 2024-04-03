Lyon, Fransa Kupası'nda finale yükseldi!
Olimpik Lyon, Fransa Kupası yarı finalinde evinde ağırladığı Valenciennes'i 3-0 yenerek finale yükseldi.
Fransa Kupası yarı finalinde Pierre Sage'nin yönetimindeki Olimpik Lyon ile Ahmed Kantari'nin yönetimindeki Valenciennes karşı karşıya geldi.
Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lyon 3-0 kazanırken golleri; 51. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette, 57. dakikada yine Lacazette ve 75. dakikada Gift Orban kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Olimpik Lyon, Fransa Kupası'nda finale yükselirken Valenciennes kupaya veda etti.
Lyon, finalde PSG-Rennes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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