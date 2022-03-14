Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray - Beşiktaş maçına geldi
Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. Fransız devi Lyon, genç yıldızı izlemek için Galatasaray - Beşiktaş derbisine geldi.
Galatasaray’da bu sezon ortaya koyduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Fransa Ligi Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon’un radarına girdi.
Fransız temsilcisinin baş gözlemcisi Bruno Cheyrou, 23 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray-Beşiktaş derbisinde izlemek için İstanbul’a geldi.
Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ilk yarısında attığı 2 golle takımını 2-0 öne geçirdi.
NTVSpor'un aktardığına göre, Aktürkoğlu'nu izlemek adına Nef Stadyumu'na gelen Olimpik Lyon Şef Scout'u Bruno Cheyrou, karşılaşmayı Bafetimbi Gomis'in locasında takip etti.
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