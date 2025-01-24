Lyon maçına damga vurdu: Yusuf Akçiçek performansıyla göz doldurdu!
Fenerbahçe'nin Lyon ile golsüz berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçında Yusuf Akçiçek, performansıyla göz doldurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Lyon ile golsüz berabere kaldı. Birçok eksiği bulunan sarı-lacivertlilerde Yusuf Akçiçek karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Oldukça iyi bir performans gösteren ve maçta öne çıkan isimlerden biri olan 18 yaşındaki stoper, Fenerbahçe tribününü de harekete geçirdi.
Başarılı müdahaleleri sonrası tribündeki Fenerbahçelilerden büyük alkış alan ve taraftarları ayağa kaldıran Yusuf Akçiçek'in istatistikleri dikkat çekti.
Yusuf Akçiçek karşılaşmada 3 kez top uzaklaştırırken, 1 kez top kaptı ve pas arası yaptı.
Genç savunmacı 4 kez çıktığı hava topu mücadelesinde 2 kez isabet sağladı.
54 kez topla buluşan Yusuf Akçiçek, 45 pas denemesinde 39 isabet sağladı. Yüzde 87'lik pas isabeti yakalayan Akçiçek'in 7 pas denemesinden 3'ü isabetli oldu. Lyon'un teklikeli olabileceği bir atağı rakibini durdurarak kesen Yusuf Akçiçek, mücadeleyi sarı kartla tamamladı.
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