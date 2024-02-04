Lyon - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:42

Güncelleme: 04.02.2024 - 15:42

Fransa Ligue 1'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pierre Sage yönetimindeki Lyon, kendi sahasında Gennaro Gattuso'nun ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

LYON - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

LYON - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?



Fransız hakem Benoît Bastien'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Lyon, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Rennes'e 3-2 mağlup olmuştu.

Marsilya ise kendi sahasında ağırladığı Monaco ile 2-2 berabere kalmıştı.