Lyon - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında kendi sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pierre Sage yönetimindeki Lyon, kendi sahasında Gennaro Gattuso'nun ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
LYON - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
LYON - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoît Bastien'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Lyon, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Rennes'e 3-2 mağlup olmuştu.
Marsilya ise kendi sahasında ağırladığı Monaco ile 2-2 berabere kalmıştı.
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