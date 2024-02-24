Lyon seriye bağladı! Üst üste 4. zafer

Fransa Ligue 1, 23. hafta maçında Lyon, deplasmanda Metz'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:40
Lyon seriye bağladı! Üst üste 4. zafer
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Fransa Ligue 1, 23. hafta maçında Lyon, deplasmanda Metz ile karşılaştı.

Stade Saint-Symphorien'de oynanan maçı Lyon 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Lacazette ve 60. dakikada Benrahma kaydetti. Metz'in tek golü 13. dakikada Miautadze'den geldi.

Pierre Sage'nin öğrencileri bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini aldı ve tehlike bölgesinden yukarı doğru tırmanmayı sürdürdü.

Metz ise ligde oynadığı son 10 maçta galibiyet alamadı. Ev sahibi ekip 10 karşılaşmanın 9'unu kaybetti.

Bu sonuçla Lyon puanını 28'e çıkardı. Metz ise 17 puanla küme hattında kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Lens'i konuk edecek. Metz ise Nantes deplasmanına gidecek.


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