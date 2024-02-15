Maccabi Haifa - KAA Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Maccabi Haifa, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda Gent ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.
Messay Dego yönetimindeki Maccabi Tel Aviv, Macaristan'da Hein Vanhaezebrouck'un ekibi Gent ile karşı karşıya gelecek.
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MACCABİ HAİFA - GENT MAÇI SAAT KAÇTA?
Macaristan'daki Bozsik Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MACCABİ HAİFA - GENT MAÇI HANGİ KANALDA?
İskoç hakem William Collum'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor.
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