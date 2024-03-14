Maccabi Tel Aviv - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:41
Maccabi Tel Aviv - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 

Robbie Keane yönetimindeki Maccabi Tel Aviv, sahasında Jose Mendelibar ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

MACCABI TEL AVİV - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

TSC Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MACCABI TEL AVİV - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor. 

Maccabi Tel Aviv deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 4-1 kazanmıştı. 


maccabi tel aviv haberleri Olympiakos haberleri uefa avrupa konferans ligi haberleri

İlgili Haberler

Olympiakos turu tek golle aldı!

Olympiakos turu tek golle aldı!
Olympiakos, rakibi PAOK'u sahadan sildi!

Olympiakos, rakibi PAOK'u sahadan sildi!
Real Madrid, Olympiakos'u devirdi

Real Madrid, Olympiakos'u devirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yatırımcılar dikkat... ABD'li banka devi JP Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?

Yatırımcılar dikkat... ABD'li banka devi JP Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?
Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!

Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!
Pamuk gibi kalbe sahip 4 erkek burcu: Sonsuz iyi niyet ve hassasiyete sahipler...

Pamuk gibi kalbe sahip 4 erkek burcu: Sonsuz iyi niyet ve hassasiyete sahipler...
Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!

Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tolgay Arslan, Avustralya'ya damga vurdu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tolgay Arslan, Avustralya'ya damga vurdu!
Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
Cillian Murphy'den Roy Keane'e büyük övgü: 'Hiçbir İrlandalı...'

Cillian Murphy'den Roy Keane'e büyük övgü: 'Hiçbir İrlandalı...'
Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’

Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’