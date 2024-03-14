Maccabi Tel Aviv - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Robbie Keane yönetimindeki Maccabi Tel Aviv, sahasında Jose Mendelibar ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
MACCABI TEL AVİV - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
TSC Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MACCABI TEL AVİV - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor.
Maccabi Tel Aviv deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 4-1 kazanmıştı.
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