Olympiakos turu tek golle aldı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Olympiakos, Ferencvaros'u 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 01:24
Olympiakos turu tek golle aldı!
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Macaristan ekibi Ferencvaros ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya geldi. Olympiakos ilk maçta olduğu gibi rövanşı da 1-0 kazandı ve son 16 turuna kaldı.

Olympiakos'un golünü 45. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti.

Türkiye'de Hatayspor forması giyen Ayoub El Kaabi, ilk maçın ardından rövanşta da golünü atarak turun kilit ismi oldu.

Kısa bir süre önce İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar'ı takımın başına getiren Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederek taraftarlarına büyük bir mutluluk yaşattı.


Olympiakos haberleri Ferençvaroş haberleri UEFA Konferans Ligi haberleri

İlgili Haberler

Olympiakos, rakibi PAOK'u sahadan sildi!

Olympiakos, rakibi PAOK'u sahadan sildi!
Olympiakos'u mağlup etmişti: Fatih Terim'den derbi açıklaması!

Olympiakos'u mağlup etmişti: Fatih Terim'den derbi açıklaması!
Real Madrid, Olympiakos'u devirdi

Real Madrid, Olympiakos'u devirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yıldızları geride bıraktı: Kasımpaşalı Hajradinovic, Avrupa'da zirvede!

Yıldızları geride bıraktı: Kasımpaşalı Hajradinovic, Avrupa'da zirvede!
Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi

Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi
Büyük Piramit'in zirve taşı nerede? Eksik mi, çalındı mı?

Büyük Piramit'in zirve taşı nerede? Eksik mi, çalındı mı?
Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!

Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!
CIES raporu açıklandı: Fenerbahçe tarihi gelir elde edebilir!

CIES raporu açıklandı: Fenerbahçe tarihi gelir elde edebilir!
Mickey 17 filmi ne zaman çıkacak, konusu ne, oyuncuları kim?

Mickey 17 filmi ne zaman çıkacak, konusu ne, oyuncuları kim?
İtalyanlar duyurdu: Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçebilir!

İtalyanlar duyurdu: Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçebilir!
Üsküp gezilecek yerler… Üsküp vize istiyor mu, nerede, para birimi ne, nereye bağlı?

Üsküp gezilecek yerler… Üsküp vize istiyor mu, nerede, para birimi ne, nereye bağlı?