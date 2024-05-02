Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague play-off turu çeyrek final dördüncü maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:06
Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de play-off heyecanı yaşanıyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda David Oded Kattash'ın ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

MACCABİ TEL AVİV - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Hall'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

MACCABİ TEL AVİV - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Maccabi Tel Aviv'in 2-1 önde olduğu seride üç galibiyete ulaşan ekip Final Four oynamaya hak kazanacak.


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