Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague play-off turu çeyrek final dördüncü maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EuroLeague'de play-off heyecanı yaşanıyor.
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda David Oded Kattash'ın ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
MACCABİ TEL AVİV - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Hall'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
MACCABİ TEL AVİV - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Maccabi Tel Aviv'in 2-1 önde olduğu seride üç galibiyete ulaşan ekip Final Four oynamaya hak kazanacak.
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