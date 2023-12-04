Maçı tamamlayamamıştı: Trabzonsporlu yıldızın son durumu belli oldu!
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Trabzonspor - Kayserispor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Nicolas Pepe'nin durumu belli oldu.
Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlık yaşayan Nicolas Pepe için bir açıklama yaptı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Fildişi Sahilli futbolcunun sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Nicolas Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın Mondihome Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe'nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi."
Pepe'nin sakatlığı nedeniyle 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.
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