Maçın ardından gerginlik yaşanmıştı: İrfan Can Eğribayat'tan sert tepki!
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK maçı sonrası yaşanan gerginlikle ilgili konuştu.
İrfan Can Eğribayat yaşanan gerilimle ilgili soru üzerine, "Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım. İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana, bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. "Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır" dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar" dedi.
"MAÇTAN SONRA DİRSEK ATIYOR"
Sözlerine devam eden İrfan Can Eğribayat, "Badou N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!" ifadelerini kullandı.
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