Maçları ‘VAR’ yönetiyor, kulüpler isyan ediyor, bazı hakemler Whatsapp’ta tartışıyor: Hakemlik ‘iflas’ etti

Yayınlanma: 12.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.11.2024 - 04:00

Birçok karşılaşmada, hakemler sahada görüp yorumladığı ve kararını verdiği pozisyonlar için VAR’ın protokolde olmayan şekilde izleme tavsiyesinde bulunmasıyla sıkıntı yaşıyor. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu (MHK), tecrübesi olmayan isimleri VAR’da görevlendirirken sahadaki tartışmalı kararların da fitilini ateşledi. Maçları sahadaki hakemin değil de adeta VAR’ın yönettiği bir ortam oluştu.

HATA YAP, YİNE GÖREV AL!

Bazı gözlemciler, sık sık aynı takımın maçlarına atanıyor. Bir büyük takım aleyhine veya lehine hata yapan VAR hakemleri, aradan kısa süre geçtikten sonra yine aynı ekibin maçında görevlendiriliyor. Kulüplerden artan şikâyetler üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, MHK’nin iç işleyişine dair birçok karara müdahil olduğu, kendi bildiğini uygulamaya koyduğu belirtiliyor.

GRUP KURUP DERTLEŞTİLER

Bazı Süper Lig hakemleri arasında soğuk rüzgârlar esiyor. Birbiriyle konuşmayan hakemler dahi olduğu biliniyor. Birbirine yakın hakemler ise kurdukları Whatsapp grubu üzerinden dertleşiyor, yapılanları sorguluyor.

‘GENÇ HAKEM’ TUTMADI

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve MHK’nin “genç hakem” projesi daha ilk haftalarından sıkıntı yaşadı. MHK, bazı isimlerin hakemliğini “düşük performans” gerekçesiyle bitirdi. Üst klasmandaki 47 hakem, aynı havuzda toplandı. Ancak bu uygulamada tecrübeli ve deneyimsiz hakemler karmaşası yaşandı. Genç hakemlerin maçlardaki hatalı kararları, adeta yeni sistemi ölü doğurdu! Maçlarda siyahbeyaz hata yapan, kural yorumlaması yanlış olan, kart değerlendirmeleri tartışılan, oyun kontrolünü kaybeden hakemler, yeni sistem nedeniyle dinlendirilmeden yine maça atanıyor.