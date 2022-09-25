Maçta korkutan anlar: Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı!
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. maçında Çekya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Prag şehrindeki Fortuna Arena'da oynanan müsabakada korku dolu anlar yaşandı.
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. maçında Çekya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz'in 4-0 kazandığı karşılaşmada seyircilerin yüreklerini ağızlarına getiren bir pozisyon yaşandı.
RONALDO KANLAR İÇERİSİNDE KALDI
Maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile bir hava topunda çarpışarak yere düştü. Burnu kanayan Ronaldo'nun bir anda yüzü de kanlar içerisinde yerde kaldı.
SAĞLIKÇILARIN MÜDAHALESİ SONRASI MAÇA GERİ DÖNDÜ
37 yaşındaki oyuncu için maç bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ronaldo tekrar oyuna döndü.
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