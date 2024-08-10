Magomed Eldarovitch Ramazanov'dan altın madalya!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Güreşte erkekler 86 kiloda Bulgar Ramazanov altın madalya aldı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları güreş branşında erkekler 86 kiloda madalyalar dağıtıldı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde İranlı Hassan Yazdanicharati'yi yenen Bulgar Magomed Eldarovitch Ramazanov altın madalyaya uzandı.
Bu kategoride ABD'li Aaron Marquel Brooks ile Yunan Dauren Kurugliev bronz madalya aldı.
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